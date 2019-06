Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kurve nicht gekriegt und knapp an Fußgängern vorbei

Altena (ots)

Ein schwarzer Corsa hätte am Samstag um 1 Uhr beinahe mehrere Fußgänger auf dem Gehweg der Rahmedestraße angefahren.

Kurz vor 1 Uhr nachts ging ein 37-jähriger mit seiner Familie über den Bürgersteig. In der Kurve in Höhe Hausnr. 40 geriet ein in Richtung Innenstadt fahrender schwarzer Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn. Er rutschte nach Angaben der Zeugen mit quietschenden Reifen über den Gehweg und schrammte nur wenige Zentimeter an parkenden Wagen und den Fußgängern vorbei. Der 37-jährige Fußgänger konnte der Polizei nur das Kennzeichenfragment übermitteln. Auf der Anfahrt kam dem Streifenwagen auf der Bahnhofstraße ein schwarzer Corsa mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Polizei stoppte ihn. Der 21-jährige Fahrer aus Altena räumte zwar ein, dass er schnell unterwegs gewesen sei. Er bestreitet jedoch, über die Rahmedestraße gefahren zu sein. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob rücksichtslose Fahrweise und sucht weitere Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell