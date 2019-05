Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.05.2019. Fahrradfahrer wurde in Salzgitter bei einem Unfall schwer verletzt.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Moränenweg, 08.05.2019, 15:20 Uhr.

Ein 62-jähriger Radfahrer befuhr den Moränenweg. Er kam hierbei aus Richtung Eissporthalle. In Höhe der Einmündung Schilfufer ereignete sich schließlich der Verkehrsunfall zwischen dem Radfahrer und dem 49-jährigen Fahrer eines Kraftfahrzeuges. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Fahrer des Kraftfahrzeuges die Vorfahrt des Radfahrers missachtet haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Der Fahrradfahrer musste schwer verletzt in das hiesige Krankenhaus gefahren werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro.

