POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer zusammengestoßen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 82-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem 22-Jährigen Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag auf der Welschneureuter Straße zu. Nach den bisherigen Feststellungen der Verkehrspolizei fuhr der 22-Jährige kurz vor 18.00 Uhr verbotswidrig auf den rechten Gehweg in Richtung Michael-Pacher-Weg. An der Einmündung stieß er dann mit dem Fahrrad der 82-Jährigen zusammen, die vom Michael-Pacher-Weg auf die Welschneureuter Straße fahren wollte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige verletzte sich leicht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

