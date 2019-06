Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Pkw aufgebrochen Am gestrigen Montag, in der Zeit von 17:45 Uhr - 18:20 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines grauen Ford Focus ein, der auf dem KIK Parkplatz am Karnacksweg abgestellt war. Der/die Täter entwendeten die Einkäufe sowie ein Navi aus dem Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.

In der Brüderstraße brachen gestern in der Zeit von 15:07 Uhr - 15:40 Uhr, Auto Aufbrecher einen grauen Renault Kangoo auf und nahmen aus dem Fahrzeug einen auf dem Beifahrersitz liegende Ledermappe mit diversen persönlichen Dokumenten mit. Es entstand auch hier Sachschaden.

Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. Bieten Sie Dieben keine optischen Anreize!

Hinweise zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

