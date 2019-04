Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall auf dem Parkdeck des Einkaufzentrums Limbecker Platz - 15-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Am Freitagabend, 5. April gegen 19:45 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen die Polizei und Rettungskräfte nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck des Einkaufzentrums Limbecker Platz. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes rückwärts in eine, zu beiden Seiten durch eine Betonwand abgegrenzte Parklücke zu fahren. Eine Stahlrohrsicherung an den Wänden soll hierbei einen Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Wand verhindern. Der 15-jährige Beifahrer wollte dem Fahrer beim Parken unterstützen. Er begab sich hinter das Fahrzeug und half beim Rangieren, als der Fahrer vermutlich unbeabsichtigt stark beschleunigte. Das Fahrzeug drückte den jungen Essener gegen die Stahlrohrsicherung der Wand und klemmte ihn ein. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Essener nicht unerheblich. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Essener Krankenhaus, indem er stationär verblieb. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ChWi)

