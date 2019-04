Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Maskierte Männer sollen zwei Frauen in Heißen überfallen haben- 23-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus

Essen (ots)

45472 MH- Heißen: In der vergangenen Nacht (Freitag, 5. April, gegen 00:20 Uhr) sollen drei maskierte Männer zwei junge Frauen (21, 23) in einer Wohnung an der Paul-Kosmalla-Straße, nahe der Rudolf-Harbig-Straße überfallen haben. Eine der Frauen öffnete auf Klingeln die Wohnungstüre. Sofort sollen die drei Männer in die Räume gestürmt und die beiden Frauen angegriffen haben. Nach bisherigen Feststellungen raubten sie ein Handy. Kurz darauf flüchtete das feige Trio und ließ die geschockten und verletzten Frauen zurück. Rettungssanitäter transportierten die 23-jährige Mülheimerin kurz darauf in ein Krankenhaus. Kriminalbeamte des Mülheimer Kriminalkommissariats 35 haben inzwischen die Ermittlungen gegen das feige Trio übernommen. Die noch unbekannten mutmaßlichen Räuber sollen schwarze Masken getragen haben. Möglicherweise konnten Anwohner oder nächtliche Spaziergänger Beobachtungen machen, die der Polizei bei der Klärung der Tat helfen können. Hinweise nimmt die Polizei unter ihrer zentralen Rufnummer 0201- 8290 entgegen./ Peke

