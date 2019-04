Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizeibeamte schützen zweifachen Autodieb vor aufgebrachten Clanmitgliedern

Essen (ots)

45356 E.-Borbeck: Nur durch Verstärkungskräfte und der Androhung, Pfefferspray einzusetzen, konnten sich gestern Nachmittag (04. April) gegen 13:45 Uhr, Polizeibeamte auf der Grasstraße gegen eine Personengruppe von Clanmitgliedern wehren, die versuchten, einem soeben von den Beamten festgenommenen Autodieb habhaft zu werden. Zeugen hatten die Polizei darüber informiert, dass ein 30-jähriger Mann aus Wesel eine in einem Auto sitzende Frau angegriffen und deren Handy entrissen hatte. Die Geschädigte (45) wehrte sich außerhalb des Wagens massiv gegen die Wegnahme, so dass der Täter sie zu Boden schubste. Im Anschluss sprang er in das Fahrzeug und konnte von Polizeibeamten im letzten Moment festgenommen werden, bevor er mit dem Auto flüchtete. Durch die Schreie der Frau wurden ihre Familienmitglieder alarmiert, die ihr zu Hilfe eilten und dem Täter an den Kragen wollten. Als die Polizisten dies verhinderten, bedrängten etwa sechs Personen die Beamten, gingen aggressiv auf diese zu und nahmen eine drohende Haltung ein. Nur die Androhung des Einsatzes von Pfefferspray und schnell eintreffende Unterstützungskräfte hielten die Gruppe auf. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Festgenommene bereits am Vormittag in Wesel ein Auto entwendet hatte und im Rahmen der Fahndung von der Polizei angetroffen wurde. Dabei gelang ihm samt Fahrzeug die Flucht, die ihn dann nach Essen führte. Bei seiner Festnahme stand der Dieb unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug wurden zudem geringe Mengen von Cannabis gefunden. Der 30-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein besonders aggressives Familienmitglied des Opfers wurde zur Durchsetzung seines Platzverweises in Gewahrsam genommen. (SaSt)

