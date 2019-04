Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht seit mehreren Wochen nach vermisster Essenerin - 1. Folgemeldung - Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Essen (ots)

45277 E-Überruhr: Seit dem 6. März sucht die Polizei intensiv nach der vermissten 64-jährigen Marion W. Die letzte Kontaktaufnahme mit Frau W. erfolgte am 5. März. Seitdem fehlt von der Essenerin jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass sie ihren persönlichen Lebensbereich aufgrund einer akuten psychischen Ausnahmesituation verlassen hat. Wir berichteten am 11. März. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist Frau W. mit einem orangefarbenen Suzuki Swift mit dem amtlichen Kennzeichen E-RM1012 unterwegs. Dieses Fahrzeug ist möglicherweise in der Bevölkerung aufgefallen. Sie wird beschrieben als 165 - 170 cm groß, korpulent und soll kurze, blondierte Haare haben. Hinweise zu der Vermissten oder zu ihrem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

