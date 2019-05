Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2019

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Weiterer Brand beschäftigt Feuerwehr und Polizei

Drei Brände haben in der Nacht auf Dienstag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Kirchardter Vorstadtstraße beschäftigt. Kurz nach 10 Uhr am Dienstagmorgen mussten die Einsatzkräfte zum vierten Mal anrücken. Um 10.10 Uhr meldet eine Zeugin den Brand zweier Fahrzeuge in Nähe der Brandorte der vergangenen Nacht. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte verhindern, dass die Flammen auf die umliegenden Gebäude übergriffen. Die Fahrzeuge, beide der Marke Volkswagen, wurden jedoch komplett zerstört und anliegende Gebäudefassaden wurden beschädigt. Durch die vier Brände innerhalb von neun Stunden ist mittlerweile ein Sachschaden von rund 300.000 Euro zu beklagen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe hat sich der Verdacht auf Brandstiftung erhärtet. Die Polizei fahndete deshalb umgehend mit zahlreichen Kräften nach verdächtigen Personen und intensivierte die Spurensicherung an den Brandorten. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag und am Vormittag in Kirchardt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden. Eine lageangepasste Polizeipräsenz vor Ort soll weitere Ermittlungsansätze erbringen und vor allem den oder die Unbekannten vor weiteren Brandlegungen abhalten.

