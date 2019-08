Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Diebstahl aus Bus

Recklinghausen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Bussen an der Industriestraße. Die Täter öffneten den Nothahn der Türverrieglung und gelangten so ins Innere der Fahrzeuge. Aus einem der Busse wurde ein Navigationssystem entwendet. Es entstand 170 Euro Sachschaden an den Türverrieglungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

