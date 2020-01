Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl aus mehreren Gästezimmern - Täter erlangen Fahrzeug + Alkoholisiert am Steuer

Diebstahl aus mehreren Gästezimmern - Täter erlangen Fahrzeug

Ritterhude. Am Dienstag zwischen 11 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zugang zu einem Bildungszentrum in der Ringstraße. Dort nahmen sie zunächst mehrere Schlüssel an sich und konnten durch diese in verschiedene Gästezimmer gelangen. Aus mindestens vier Zimmer wurden unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. Außerdem stahlen die Täter aus einem Raum einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten mit diesem einen grauen Kleinwagen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2800 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Alkoholisiert am Steuer

Osterholz-Scharmbeck. Einen alkoholisierten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizei in Osterholz-Scharmbeck am Dienstagnachmittag. Der 60-Jährige wurde in der Hauptstraße kontrolliert. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

