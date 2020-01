Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tötungsdelikt auf einem Binnenschiff

Dörverden (ots)

Am Samstagmorgen wurde dem Rettungsdienst zunächst ein medizinischer Notfall auf einem tschechischen Binnenschiff im Schleusenkanal der Weser in Dörverden gemeldet. Vor Ort wurde der 38 Jahre alte Steuermann des Binnenschiffes tot vorgefunden. Aufgrund des Verletzungsmusters nahm die Polizei die Ermittlungen zu den Umständen des Ablebens auf. Im Rahmen der Obduktion erhärtete sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Der 37-jährige Kapitän des Schiffes wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die genauen Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen lag das Schiff seit Freitagabend in dem Schleusenkanal und neben dem Kapitän und dem Steuermann befanden sich keine weiteren Personen an Bord. Kriminaltechniker des Zentrale Kriminaldienst der Polizei in Verden haben bereits am Wochenende umfangreiche Maßnahmen auf dem Binnenschiff durchgeführt. Das Amtsgericht Verden hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wegen des Verdachts des Totschlags am Montagnachmittag einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell