Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in einem Mehrparteienhaus

Landkreis Osterholz (ots)

Brand in einem Mehrparteienhaus

Schwanewede. Einen Brand in der Straße "An der Landesgrenze" löschte die Freiwillige Feuerwehr Schwanewede am Sonntagmittag. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Kaminzimmer im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Ein 27 Jahre alter Bewohner wurde hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand unter anderem Sachschaden am Mobiliar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell