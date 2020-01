Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Werkzeug + Brand eines Gartenpavillons + Ohne Führerschein unterwegs

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl von Werkzeug

Achim-Uesen. Im Zeitraum vom 17. Januar bis zum 26. Januar öffneten bislang unbekannte Diebe auf einem Parkplatz in der Brückenstraße gewaltsam die fest verbauten Metallkästen auf der Ladefläche eines Lkw. Aus diesen entwendeten sie unter anderem Werkzeug.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Brand eines Gartenpavillons

Kirchlinteln. Zu einem Brand eines Gartenpavillons auf dem Campingplatz in Kükenmoor kam es am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. Einen 37 Jahre alten Autofahrer hielten Beamte der Polizei Verden am Sonntagnachmittag in der Bremer Straße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

