Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Frau bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Langwedel / A 27 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 20:10 Uhr auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Eine 39 Jahre alte Frau ist hierbei tödlich verunglückt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Frau aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf einen Lkw auf und prallte im Anschluss gegen die Seitenschutzplanke. Das Auto blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen und brannte kurzzeitig im Motorraum. Das Feuer konnte durch andere Verkehrsteilnehmer jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Autobahn 27 war während der Bergungsarbeiten zudem zeitweise vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell