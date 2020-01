Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall mit drei Autos + Zeugen nach Unfall gesucht + Gegen Absperrbake gefahren + Unter Drogeneinfluss gefahren

Landkreis Osterholz (ots)

Unfall mit drei Autos

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen kam es am Donnerstagmittag in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte ein 24 Jahre alter Autofahrer das Abbremsen der vorausfahrenden 25-Jährigen zu spät und verursachte einen Zusammenstoß. Hierdurch wurde das Fahrzeug der Frau gegen das Auto eines 37-Jährigen geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Außerdem wurden die 25-Jährige und ihr 28 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen nach Unfall gesucht

Lilienthal. Am Freitagmorgen um 9 Uhr wurde ein 30 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann die Straße "Oberende" in Richtung Lilienthal, als er von einem weißen Transporter bedrängt wurde und auswich. Infolgedessen kam das Fahrzeug des 30-Jährigen von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04298-92000 bei der Polizei in Lilienthal zu melden.

Gegen Absperrbake gefahren

Vollersode. Am Donnerstag gegen 13:50 Uhr verursachte ein 54-jähriger Rollerfahrer einen Zusammenstoß mit einer Absperrbake in der Bergstraße. Der Mann verletzte sich hierbei schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls vermutlich alkoholisiert, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ritterhude. Bei der Kontrolle einer 22 Jahre alten Autofahrerin wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Die junge Frau wurde in der Schillerstraße kontrolliert. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Diese wird nun genau untersucht und gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

