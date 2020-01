Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus + Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr + Unfälle

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Langwedel. Am Montag zwischen 17:30 Uhr und 22:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hollenstraße. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durchsuchten mehrere Wohnräume und erlangten unter anderem einen Fernseher. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 1200 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Achim. Seit Ende Dezember wurden durch bislang unbekannte Personen wiederholt größere Holzstämme und Findlinge als Hindernisse auf die Straßen "Achimer Feld", "Im Labusch" und "Schaphuser Weg gelegt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim wenden.

Hoher Sachschaden nach Unfall

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Montagnachmittag auf der Landesstraße 158. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah eine 30 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen von der Achimer Straße in die Nindorfer Straße eine 40-jährige Autofahrerin und verursachte einen Zusammenstoß. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Außerdem war das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Zudem entstand Sachschaden an einer Ampel sowie an einem Verkehrszeichen. Insgesamt beträgt der Schaden rund 26.000 Euro.

Radfahrerin übersehen - Polizei sucht Zeugen

Dörverden. Einen Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin verursachte eine bislang unbekannte Person am Montag gegen 17:35 Uhr. Die Person bog mit ihrem schwarzen Auto vom Parkplatz der Kurt-Poppe-Halle auf die Straße "In der Worth" ein und übersah hierbei die querende, 17-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und wurde leicht verletzt. Das Auto setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Auto geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Kraftradfahrer nach Unfall verletzt

Langwedel. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kradfahrer kam es am Montagabend auf der Landesstraße 158. Der 17 Jahre alte Kraftradfahrer befuhr die Große Straße, als er das vorausfahrende Auto einer 25-Jährigen übersah und einen Zusammenstoß verursachte. Beide Personen wurden leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß mit Ampel

Achim. Am Montag gegen 21:30 Uhr kollidierte ein mit vier Personen besetztes Auto auf der Landesstraße 156 mit einer Ampel. Der 18-jährige Autofahrer befuhr die Uesener Feldstraße als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und einen Zusammenstoß mit der Ampel verursachte. Der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer im Alter von 15 bis 18 Jahren wurden leicht verletzt.

