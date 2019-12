Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungserfolg nach Fahrraddiebstählen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 17. Dezember 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - August 2019 - Schwarzenbek Durch die Polizei Schwarzenbek wird seit mehreren Wochen unter Federführung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck gegen einen 31-jährigen und einen 25-jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei bzw. des Fahrraddiebstahls ermittelt. Seit August 2019 kam es insbesondere im Südbereich der Polizeidirektion Ratzeburg zu einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen.

Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen führten zu zwei Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Lübeck erließ daraufhin zwei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Die Wohnungen in Hamburg und Geesthacht wurden durchsucht und es wurden fünf Fahrräder sowie zwei E-Bikes im Wert von ca. 6.500,- Euro aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 31-jährigen Hamburger wird wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei, gegen den 25-jährigen Geesthachter wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.

Aufgrund fehlender Haftgründe befinden sich beide Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß.

Die sichergestellten Fahrräder/E-Bikes werden nun an die Geschädigten bzw. an die Versicherungen zurückgegeben. Dazu werden Medienvertreter für Donnerstag, 19.12.2019, 11:00 Uhr, beim Polizeirevier Schwarzenbek eingeladen. Ihr Ansprechpartner vor Ort ist PHK Stephan. Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck und Sandra Kilian Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell