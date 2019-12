Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Neufahrzeuge aufgebrochen

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 14./15.12.2019 Ahrensburg

In der Zeit vom 14.12.2019, 12:30 Uhr bis 15.12.2019, 15:45 Uhr wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg acht Neufahrzeuge aufgebrochen.

Betroffen waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke VOLVO.

In allen Fällen wurde die hintere Dreieckseitenscheibe eingeschlagen, so dass man ins Fahrzeuginnere gelangen konnte. Dort wurde jeweils das Autodisplay ausgebaut. Weiterhin wurden bei allen acht Fahrzeugen die Frontscheinwerfen ausgebaut und entwendet.

Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.

Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind im Tatzeitraum in der Kurt-Fischer-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

