Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein 42-jähriger BMW-Fahrer mit nahezu 1,5 Promille am frühen Sonntagmorgen angerichtet.

Der 42-Jährige war kurz nach 04:30 Uhr mit seinem Auto in der Östlichen Rheinbrückenstraße in Karlsruhe unterwegs und überfuhr vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung ein Verkehrsschild. Obwohl das Schild quer über der Fahrbahn lag, setzte er eine Fahrt fort ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

An der Unfallstelle konnte das Kennzeichen sowie zwei Radkappen aufgefunden werden. Beamtinnen des Polizeireviers Karlsruhe-West konnten in der Folge den 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift im Beisein seiner Lebensgefährtin, schlafender weise, auf der Couch angetroffen werden. Nur mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der tief schlafende Unfallverursacher vom Sofa in den Flur getragen werden. Hierbei wachte er auf und willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Der Mann musste im Anschluss die Beamtin mit auf das Revier begleiten und erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Das Fahrzeug konnte in der Tiefgarage mit frischen Unfallschäden sowie zwei fehlenden Radkappen festgestellt werden.

