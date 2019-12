Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA/PF) Karlsruhe und Pforzheim - Präventive Alkoholkontrollen auf Autobahnrastplätzen an der A5 und der A8

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend führten die Autobahnpolizeireviere Karlsruhe und Pforzheim auf Rastplätzen entlang der Autobahnen A5 und A8 präventive Alkohol- und Drogenkontrollen im Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. Trauriger Spitzenreiter war hierbei der Fahrer eines Sattelschleppers, der einen Alkoholwert von über vier Promille hatte.

Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz kontrollierte das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr die Fahrer der geparkten Schwerlastfahrzeuge auf beiden Seiten der an der A5 gelegenen Tank- und Rastanlage Bruchsal. Dabei wurden insgesamt 269 Personen sowie 235 Fahrzeuge überprüft. 25 Personen des Fahrpersonals waren hierbei alkoholisiert, darunter 15 Fahrer, bei denen der Wert so hoch war, dass der geplante Fahrtantritt unterbunden werden musste. Der gemessene Höchstwert lag hier bei knapp zwei Promille.

Von 19:30 bis 22 Uhr kontrollierte das Autobahnpolizeirevier Pforzheim auf mehreren Raststätten der A8 insgesamt 42 Personen des Fahrpersonals. Bei elf Fahrern stellten die kontrollierenden Beamten zwar Alkoholeinfluss fest, dem jeweils geplanten Fahrtantritt stand dies jedoch nicht entgegen. Bei der Überprüfung des Fahrers eines auf dem Parkplatz Steinig abgestellten bulgarischen Sattelzugs hingegen ergab der freiwillige Atemalkoholtest einen Wert von etwas über vier Promille, weswegen die Polizisten die Fahrzeugpapiere sowie den Fahrzeugschlüssel einbehielten.

