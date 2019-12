Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 28-Jähriger in der Brunnenstraße beraubt

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend kam es in der Karlsruher Brunnenstraße zu einem Raubdelikt, bei dem drei bislang unbekannten Personen auf einen 28-Jährigen einschlugen und ihm seinen Geldbeutel entwendeten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei befand sich der Geschädigte gegen 20 Uhr in der Brunnenstraße, als drei männliche Personen auf ihn zukamen und unvermittelt auf ihn einschlugen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in dabei in die Zähringerstraße, wo der Geschädigte schließlich zu Boden ging. Im weitere Verlauf durchsuchten das Täter den 28-Jährigen und nahmen dabei seinen Geldbeutel an sich. Anschließend flüchtete das Trio wieder in Richtung Brunnenstraße. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Etwa eineinhalb Stunden nach Tat begab sich der 28-Jährige zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz um dort den Raub zur Anzeige zu bringen.

Der Geschädigte beschrieb dabei die drei Unbekannten wie folgt: Ein Täter war 165 - 175 cm groß und trug eine blaue Jacke, einen schwarzen Pullover und eine blaue Hose. Der zweite Täter war ebenfalls 165 - 175 cm groß und trug eine braune Jacke. Der Dritte war etwa 190 cm groß und war mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst ist Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

