POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.11.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall in Bad Friedrichshall. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo die Hagenbacher Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden 58-Jährigen auf seiner Harley Davidson. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei so schwer, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Heilbronn: Zurück im 18. Jahrhundert

Wie vor einigen hundert Jahren traten am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in Heilbronn zwei Wahrsagerinnen auf. Die Frauen sprachen eine in Kasachstan geborene 56-Jährige am Kiliansplatz auf russisch an und gaben vor, ebenfalls von dort zu stammen. Die eine Frau prophezeite ihrer Gesprächspartnerin und deren Sohn eine schwere Krankheit. Um zu beweisen, dass die Wahrsagerin Kranke heilen kann, erzählte die zweite Frau, dass ihre Begleiterin ihre Tochter von einer schweren Epilepsi geheilt habe. Daraufhin erklärte sich die 56-Jährige einverstanden, sich helfen zu lassen. Zur Heilung musste sie nach Hause gehen und 2.000 Euro in bar holen. Wieder zurück am Kiliansplatz packten die Unbekannten das Geld in einen grauen Waschlappen aus Frottee und umwickelten diesen mit roter Wolle. Das Opfer wurde angewiesen, das Päckchen unter das Kopfkissen zu legen und 40 Tage darauf zu schlafen. Dann sei die Heilung garantiert. Zuhause angekommen, hatte die Betrogene erste Zweifel und schaute im Päckchen nach. Dort fand sie allerdings kein Geld, sondern lediglich Papierschnipsel. Die eine der beiden etwa 1,60 Meter großen Täterinnen wird auf etwa 50 Jahre geschätzt, die andere ist wohl etwas jünger. Die Ältere, die sich Berta nannte, hat eine leicht stämmige Figur, schwarze Haare und trug zur Tatzeit eine rosafarbene Jacke. Die andere hat eine normale Figur und blonde, schulterlange, zu einem Zopf gebundene Haare. Sie nannte sich Marina. Ob die Täterinnen nur Russisch oder auch Deutsch sprechen ist unklar. Wenn das auffällige Duo wieder irgendwo auftritt oder gesehen wird, sollte umgehend die Polizei, auch über den Notruf 110, alarmiert werden. Hinweise auf die beiden Täterinnen gehen an den Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt, Telefon 07131 6437615.

Unterland: Enkeltrickbetrüger aktiv

Die Polizei warnt wieder einmal vor Enkeltrickbetrügern, die am Mittwoch im gesamten Land- und Stadtkreis Heilbronn aktiv waren. Die Anrufer wollten insbesondere von Senioren zwischen 3.000 und 38.000 Euro um Schulden zu bezahlen oder weil sie gerade bei einem Notar sitzen würden und einen bestimmten Betrag bräuchten. Bei einer 88-Jährigen rief eine Frau an und gab sich als die Enkelin aus. Sie brauche 38.000 Euro, wäre aber auch mit 30.000 Euro zufrieden. Als die Seniorin sagte, sie solle mit ihr zur Bank gehen, meinte die angebliche Enkelin, dass sie bereits beim Notar sitze und nicht weg könne. Daraufhin wurde die Oma misstrauisch und rief ihre Schwiegertochter an. So stellte sich der Anruf als Betrugsversuch heraus und die Polizei wurde nformiert.

Neckarsulm: Fahrradkontrollen

Rund 50 Prozent der Fahrräder, die am Mittwoch in Neckarsulm kontrolliert wurden, wiesen Mängel auf. Das Polizeirevier Neckarsulm führte zu Schulbeginn, in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr, eine Fahrradkontrolle vor einer Schule durch. Die meisten Mängel fanden die Beamten im Bereich der Beleuchtung und der Bremsen oder bei Kleinigkeiten wie zum Beispiel fehlenden Reflektoren. Angezeigt wurde keiner der Schüler, allerdings müssen sie die Mängel beheben.

Erlenbach: Kettenreaktion wegen Wildschweinen

Zur einem erheblichen Stau in Richtung Heilbronn kam es in der Rush-Hour des Donnerstagmorgens zwischen Weinsberg und Heilbronn. Kurz vor 6 Uhr rannten zwei Wildschweine in der Nähe der Einmündung der Zufahrt zum Wolfszipfel quer über die B 39. Beide wurden von einem in Richtung Weinsberg fahrenden PKW erfasst und durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Seite geworfen. Dort trafen die Tierkörper einen entgegenkommenden Fiat Kombi. Beide Wildschweine verendeten an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme der Polizei fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Weinsberg und fuhr im stockenden Verkehr, der sich wegen des Wildunfalls gebildet hatte, gegen einen stehenden Ford Focus. Danach blieb er an einem im Gegenverkehr stehenden Ford Fiesta und anschließend noch an einem dahinter befindlichen BMW hängen. An den beiden am Wildunfall beteilgten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Der Schaden an den vier PKW, die in den Folgeunfall verwickelt waren, wird von der Polizei auf rund 11.000 Euro geschätzt. Da zwei der Autos nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppdiensten aufgeladen werden mussten, war für die Zeit der Bergung kein Durchkommen möglich und es bildete sich ein langer Rückstau.

Heilbronn-Neckargartach: Frechheit siegt - außer es gibt Zeugen

Wegen einem besonders frechen Fall des Diebstahls ermittelt derzeit die Polizei in Heilbronn. Am Mittwochnachmittag, so wurde angezeigt, sprach ein Unbekannter bei einer Frankenbacher Firma vor und wollte einiges von dem auf dem Firmenareal gelagerten Altmetall haben. Als ihm das nicht erlaubt wurde, fuhr er weiter. Kurz darauf beobachtete dann ein Zeuge, wie der Mann zurückkam und mindestens einen Behälter mit Kabelresten in seinen BMW einlud und wieder verschwand. Dank des abgelesenen Kennzeichen des BMW konnte der Fahrzeughalter ermittlet werden. Nun droht dem 39-Jährigen eine Anzeige wegen Diebstahls.

