Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstag gegen 23:50 Uhr vier in der Wilhelmstraße abgestellte Fahrzeuge. Der Tatverdächtige lief zu Fuß von der Augartenstraße kommend in absteigender Richtung die Wilhelmstraße entlang. Zwei Zeugen wurden auf die Sachbeschädigungen aufmerksam und verständigten daraufhin die Polizei. Bei einer direkt im Anschluss eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht festgestellt werden.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

