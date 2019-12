Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Weihnachtsbaum entwendet

Karlsruhe (ots)

Zwei junge Männer wurden am Samstag gegen 23:45 Uhr dabei beobachtet, wie sie einen Weihnachtsbaum von dem Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs in der Marstallstraße in Karlsruhe-Durlach entwendeten. Die Diebe schoben hierzu einen Gitterzaun zur Seite, nahmen sich einen verpackten Baum und entfernten sich mit dem Baum in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Schlossplatz". Als die beiden Männer von Zeugen auf ihr Vorhaben angesprochen wurden, wurden sie aggressiv und drohten mit Schlägen. Beim Eintreffen eines Streifenwagens ließen die Männer den Baum zurück und ergriffen die Flucht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten wenig später ein 17- und ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Gegenüber der Polizei agierten die jungen Männer äußerst unkooperativ, so dass Ihnen auf dem Weg zu Polizeirevier Handschließen angelegt werden mussten.

