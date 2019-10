Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand gegen Polizeibeamte

Hefersweiler (ots)

Am Freitagabend leistete ein alkoholisierter Jugendlicher erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Mutter hatte die Beamten um Hilfe gerufen, da ihr Sohn auf der L 384 zwischen Hefersweiler und Wolfstein aus ihrem Auto ausgestiegen war, sich aggressiv verhalten hatte und nicht mehr in das Fahrzeug einsteigen wollte. Weiterhin hatte er seine Mutter und seinen Stiefvater mehrfach zu Hause bedroht. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung reagierte der Jugendliche sofort aggressiv und attackierte die Beamten indem er nach ihnen schlug, trat und spuckte. Dieses Verhalten setzte sich zusammen mit ausgesprochenen Bedrohungen und Beleidigungen während den gesamten Maßnahmen fort. Beim Transport zur Dienststelle schlug er mehrfach seinen Kopf gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens. Letztlich wurde er in einer Jugendpsychiatrie untergebracht.

