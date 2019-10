Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Eigentumsdelikte im gleichen Zeitraum

Gries (ots)

Am 19.10.2019 werden bei der Polizei zwei Eigentumsdelikte in Gries bekannt.

Zum einen wurde in Gries, in der dortigen Hauptstraße in der Nacht vom 18.09.2019 auf den 19.09.2019 ein Roller vom Grundstück eines Wohnanwesens entwendet.

Zum anderen wurde ebenfalls in Gries im gleichen Tatzeitfenster aus einem in der Grabenstraße abgestellten und offensichtlich nicht verschlossenen PKW, mehrere Gegenstände und ca. 400,- EUR Bargeld entwendet. Die Gegenstände, u. a. ein Seesack mit Inhalt konnten in der Nähe des betroffenen PKW aufgefunden werden. Das Bargeld haben der oder die Täter mutmaßlich an sich genommen.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten, insbesondere hinsichtlich eines identischen Täters bzw. einer identischen Tätergruppe ist mehr als vorstellbar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter der Tel.-Nr.: 06373-822-0

Polizeiinspektion Kusel

Tel.: ß6381-919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell