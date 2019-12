Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

16. Dezember 2019 | Kreis Stormarn -14.12.2019 - Ahrensburg

In der Nacht zum Samstag (14.12.2019) ist es in Ahrensburg zu einer Auseinandersetzung zweier Männer gekommen, wobei der eine Beteiligte seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll. Die Ermittlungen der Ahrensburger Kriminalpolizei zum Geschehensablauf dauern an.

Gegen 03:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine leicht bekleidete und stark blutende männliche Person, die sich im Bereich der Hagener Allee aufhielt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 24-jährige Verletzte zuvor in einer noch unbekannten Bar mit einem ihm namentlichen bekannten 35-jährigen Ahrensburger in Streit geraten sein. Im Verlauf des Disputs soll der Ahrensburger dem Opfer mehrere nicht lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben, die eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Der mutmaßliche Täter war beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort, konnte aber wenig später an seiner Wohnanschrift in Ahrensburg festgenommen werden. Auch er wies diverse Verletzungen auf, welche ebenfalls ärztlich behandelt werden mussten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck und nach dem Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beide Beteiligten standen sichtlich unter Alkoholeinfluss.

Der 35-jährige Ahrensburger war bereits 1 1/2 Stunden zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. In der Hagener Allee soll es gegen 01:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen sein. Dort sollen eine Scheibe einer Eingangstür sowie eine gläserne Hinweistafel zu Bruch gegangen sein.

Zeugen, die zur Sachbeschädigung aber auch zur späteren körperlichen Auseinandersetzung Hinweise geben können, sollten sich bitte bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.

