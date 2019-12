Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst

Ratzeburg (ots)

12. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 11.12.2019 Geesthacht

Am 11.12.2019, gegen 16.45 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 20 Jahre alter Mann aus Geesthacht überquerte, im Bereich einer Lichtzeichenanlage, die Berliner Straße, wurde dort von einem Pkw VW Golf erfasst und stürzte zu Boden. Die 73-jährige Golf-Fahrerin, ebenfalls aus Geesthacht, befuhr die Lauenburger Straße aus Richtung Hansastraße kommend und wollte nach links in die Berliner Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sowohl der Fußgänger als auch die Fahrzeugführerin eine Grünlichtphase.

Der 20-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestehe nicht.

Angaben zur Sachschadenshöhe können bislang nicht gemacht werden.

