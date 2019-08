Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorroller gestohlen und beschädigt wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

Ein Motorradroller wurde von Mittwoch auf Donnerstag, 08.08.2019, in Bad Säckingen gestohlen. Beschädigt wurde die Maschine eines chinesischen Herstellers am Donnerstagmorgen wieder aufgefunden. Der 125er Roller mit WT-Kennzeichen wurde am Mittwoch gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Wernergasse verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen war der Roller verschwunden. Er tauchte gegen 08:00 Uhr beim Festplatz wieder auf. Zündschloss, Lenkradschloss und die Verkleidung waren erheblich beschädigt, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbar ist. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

