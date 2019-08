Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Am Freitag, 09.08.19, gegen 09.50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Weil am Rhein zu einem Feuerwehreinsatz. Von hier wurde durch Anwohner des Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahrgenommen. Durch die Feuerwehr konnte die Ursache schnell gefunden werden. Bewohner hatten das Essen auf dem Herd vergessen. Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. Während des Feuerwehreinsatzes war die Hauptstraße gesperrt worden.

