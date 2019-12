Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Tankstelleneinbruch in Glinde gesucht

Ratzeburg (ots)

16. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 13.12.2019 Glinde

Am 13.12.2019, gegen 03:50 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße in Glinde zu einem vollendeten Blitzeinbruch in die HEM-Tankstelle.

Unbekannte Täter warfen einen Gullydeckel gegen eine Glasscheibe der Eingangstür. Die Täter gelangten so ins Innere des Verkaufsraumes und entwendeten dort Zigarettenstangen in einer noch unbekannten Stückzahl.

Anschließend flüchteten sie mit einem hellen Kleinwagen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat am Freitagmorgen, im Tatzeitraum, in der Gutenbergstraße in Glinde verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

