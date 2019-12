POL-RZ: Fahrer einer Sattelzugmaschine unter Drogeneinfluss

Polizeidirektion Ratzeburg

17. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 16.12.2019 BAB A24/Reinbek

Am 16.12.2019 führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg auf der BAB A 24 im Rahmen der Streifenfahrt auch wieder allgemeine Verkehrskontrollen durch. Gegen 14:35 Uhr stoppten sie einen Sattelzug (20Tonnen) an der Anschlussstelle Reinbek, in Fahrtrichtung Hamburg. Im Rahmen der Kontrolle kam der Verdacht des Drogenkonsums auf. Der Drogenvortest des 22-jährige Fahrzeugführers aus Michendorf war positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

