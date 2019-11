Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0695 --26-Jähriger mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Fehrfeld Zeit: 03.11.2019, 01.45 Uhr

Sonntagnacht gerieten im Bremer Viertel mehrere Personen aneinander. Dabei wurde ein 26-Jähriger mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01.45 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen vier Personen vor einer Lokalität in der Straße "Fehrfeld" zunächst in einen verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung hat ein bislang unbekannter Mann einen 26-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels verletzt. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand keine. Der Tatverdächtige konnte fliehen. Zeugen haben ihn wie folgt beschrieben:

Etwa 185 bis 190 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt und sehr schlank. Der Mann soll blonde, kurze Haare gehabt haben. Bei der Tat trug er eine kurze dünne Jacke in braun oder schwarz, ein T-Shirt und eine blaue Jeans. Zudem soll er auffällig blass gewesen sein.

Die Polizei Bremen fragt, wer etwas beobachten konnte und Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell