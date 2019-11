Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0694 --Fahrzeugbrände in Woltmershausen--

Bremen (ots)



Ort: Bremen-Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße Zeit: 03.11.2019, 03.15 Uhr

In der Nacht zum Sonntag haben in Bremen-Woltmershausen neun Fahrzeuge gebrannt. Ein Tatverdächtiger konnte durch Einsatzkräfte gestellt werden. Die Polizei Bremen prüft einen politisch motivierten Hintergrund.

Gegen 03.15 Uhr meldeten Zeugen das Feuer auf einem Gelände in der Hermann-Ritter-Straße. Neun Fahrzeuge eines Wohnungsunternehmens und eines Dienstleisters haben gebrannt. Ob weitere umherstehende Autos durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurden, wird geprüft. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte noch in der Nacht gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250.000 Euro.

Die Polizei Bremen fragt, wem Sonntagnacht gegen 3.15 Uhr im Bereich der Hermann-Ritter-Straße etwas aufgefallen ist und möglicherweise Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

