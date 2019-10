Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Cafe-Shop am Bahnhof in Haßloch

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag, 06.10.2019, auf Montag, den 07.10.2019, wurde in den Cafe-Shop am Bahnhof in Haßloch eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein eingeschlagenes Fenster ins Innere des Shops und durchsuchten diesen nach Wertsachen. Entwendet wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-933-0.

