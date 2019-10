Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradtour endet im Krankenhaus

Freinsheim (ots)

Am Samstag, den 05.10.2019, gegen 15:30 Uhr kam es auf der L526 zwischen Erpolzheim und Freinsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, die gemeinsam unterwegs waren. Kurz vor dem Ortseingang Freinsheim überholten die beiden Mutterstädter mit ihren Motorrädern ein Auto. Nach dem Überholvorgang wollte der vorausfahrende 25-jährige Motorradfahrer nach links in die Straße "In den Schloßwiesen" abbiegen, was sein nachfolgender 27-jähriger Bekannter zu spät erkannte. Der 27-Jährige bremste so stark ab, dass sei Hinterrad abhob und er auf den vorausfahrenden 25-jährigen flog. Während der 25-jährige nur leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen davontrug, endete der Motorradausflug für den 27-Jährigen mit einem Schlüsselbeinbruch im Krankenhaus. Beide Motorräder wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden dürfte etwa 7000 Euro betragen.

