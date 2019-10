Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullydeckel landet in Schaufenster

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter warfen in den frühen Morgenstunden des Sa. (05.10.2019) einen Gullydeckel in das Fenster eines leerstehenden Geschäftes in der Badstubengasse in Neustadt an der Weinstraße. Die Abdeckung eines Kanalschachtes hatten die Täter wenige Meter entfernt herausgenommen. Wer Hinweise auf tatverdächtige Personen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

