Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei: Bewaffneter 50-jähriger in Fußgängerzone - Polizei gibt Warnschuss ab

Grünstadt, Hauptstraße (Fußgängerzone) - 05.10.2019, 12:30 Uhr (ots)

Am 05.10.19 gegen 12.30 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Grünstadt mehrere Notrufe bezüglich einer bewaffneten Person in der Fußgängerzone Grünstadt ein. Der Mann hätte ein Samurai-Schwert und eine Pistole dabei, mit der er mehrfach in die Luft geschossen habe. Die Streife der PI Grünstadt befand sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone und konnte einen weiteren Schuss in geringer Entfernung vernehmen. Nach Annäherung an die Person wurde diese lautstark aufgefordert, die Waffen, eine Pistole sowie ein Samurai-Schwert, fallen zu lassen. Nach Abgabe eines Warnschusses durch einen Polizeibeamten in die Luft, legte der Mann die Waffen ab und konnte überwältigt werden. Der Täter, ein 50-Jähriger Mann aus Grünstadt, war erheblich alkoholisiert. Bereitschaftsstaatsanwaltschaft und Bereitschaftsrichter wurden informiert. Weitere Presseauskünfte erfolgen ggf. nach der Durchführung weiterer Ermittlungen.

