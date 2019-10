Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Freinsheim - Einbruch in Vereinsheim

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 03.10.2019 auf Freitag, den 04.10.2019 verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses am Zugangstor und Aufhebeln der Haupteingangstür Zutritt zu einem Vereinsheim Am Rabendeckel in Freinsheim. Es wurden Gegenständen im Wert von ca. 4000 Euro, u.a. ein Makita Schlagbohrer, mehrere Werkzeugkästen und eine Musikanlage, entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden. (Tel. 06322/963-0; pibadduerkheim@polizei.rlp.de )

