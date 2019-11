Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: 11-jähriges Kind von Auto angefahren, Zeugen gesucht!

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, 20.11.2019 gegen 07.15 Uhr kam es in Höhe der Muthstraße 4 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 11-jährigen Kind. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief das Kind auf dem rechten Gehweg der Muthstraße in Laufrichtung Friedrichstraße. Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr die Muthstraße aus Richtung Friedrichstraße kommend. In Höhe des Landratsamtes überquerte das Kind die Fahrbahn, hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW. Dabei verletzte sich das Kind und musste mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Ob das Schulkind den Fußgängerüberweg am Landratsamt zum Queren der Straße nutzte oder bereits vor diesem die Straße queren wollte, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg.

Zeugen des Unfalls mögen sich bitte unter der Telefonnummer 0621 174 4140 melden.

