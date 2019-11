Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: 67-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr im Bruchhäuser Weg alleinbeteiligt zu Boden gestürzt, dabei streifte er mit dem Fahrrad ein geparktes Auto. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein medizinischer Notfall unfallursächlich. Nach erfolgter Reanimation an der Unfallstelle wurde der Mann in Begleitung des Notarztes mit einem Rettungswagen auf die Intensivstation einer Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

