Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Suche nach vermisstem 81-jährigen Mann im Bereich Speyererhof

Heidelberg: (ots)

Seit den Nachmittagsstunden am Dienstag wird ein 81-jähriger Patient einer Klinik am Speyererhof vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 17 Uhr auf dem Klinikgelände gesehen. Da der Mann an Depressionen leidet und orientierungslos ist, wird von einer hilflosen Lage ausgegangen. Die nähere Umgebung sowie das Waldgebiet werden derzeit mit mehreren Streifen abgesucht.

Beschreibung des Vermissten:

180 cm groß, 70 kg schwer, schlanke Statur, kurze graue Haare, Brille, bekleidet mit schwarzem Mantel und einem orangenen Schal

Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Tel. 0621-174 / 4444 oder den Polizeinotruf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell