Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ford Transit auf Parkplatz des Waldschwimmbades beschädigt - Verursacher entfernt sich - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 15:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem oberen Parkplatz des Waldschwimmbades in der Straße "Am Bannholz" einen Ford Transit und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Am Ford konnten Schäden am Kotflügel bis hin zur hinteren Schiebetür der Beifahrerseite und rote Lackantragungen festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell