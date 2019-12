Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Wohnungseinbrüche-Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (20. Dezember 2019) begab sich mindestens ein unbekannter Täter zu der frei zugänglichen Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf der Gustav-Wilhelm-Straße und kletterte auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Der Täter hebelte im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:10 Uhr die Balkontür auf und durchwühlte die komplette Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar.

Am Samstag (21. Dezember 2019) registrierte die Polizei Krefeld zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Krefeld. In Fischeln hebelten die Einbrecher ein Wohnzimmerfenster in der Bessemerstraße auf. Sie durchsuchten im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 19:15 Uhr einige Räume des Hauses und entwendeten Schmuck.

Auf der Brandenburger Straße in Bockum hebelten unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster an der Rückseite des Hauses auf. Im Zeitraum von 15:35 Uhr bis 18:40 Uhr wurde von den Einbrechern das Wohnzimmer durchsucht.

Die Polizei Krefeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02151 6340.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell