Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach, Fessenbach - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Offenburg (ots)

Seit September kommt es in regelmäßigen Abständen an Offenburger Schulen und Sporthallen immer wieder zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen sind außer den städtischen Einrichtungen insbesondere die Ortschaften Zell-Weierbach und Fessenbach. Unbekannte hatten hierbei in sieben Fällen den Schriftzug "ALBINO" aufgebracht und so unter anderem einen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 um Hinweise zu den noch unbekannten Sprühern.

/am

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell