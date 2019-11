Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Uneinsichtiger Mini-Fahrer

Baden-Baden (ots)

Anhaltezeichen eines Streifenwagens missachtend fuhr am Dienstagmittag der Fahrer eines Mini-Coopers durch Baden-Baden und sieht nun einer Anzeige entgegen. Gegen 12 Uhr fiel der 53-jährige Mann den Beamten auf, weil er im Bereich Sinzheim in Richtung Baden-Baden fahrend an einer Kreuzung einem anderen Fahrzeug sehr dicht auffuhr. Daher entschlossen sich die Beamten, den Mini-Cooper anzuhalten. Rund einen Kilometer fahrend ignorierte er das Blaulicht und den eingeschalteten Schriftzug "Stopp Polizei". Auch als die Beamten auf der B 500 neben ihn fuhren und ihm mit der Anhaltekelle signalisierten zu stoppen, erwiderte er gestenreich sein Desinteresse an der Verkehrskontrolle. Als er im Bereich Schwarzwaldstraße schließlich anhielt, trat er den Beamten verbal aggressiv entgegen. Sein Aufbrausen rettete ihn schlussendlich nicht vor einem nun anstehenden Bußgeld und einem Punkt in Flensburg.

/rs

