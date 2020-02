Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Pkw-Aufbruch am Hauweg

Bohmte (ots)

In der Nacht zu Samstag drang ein Unbekannter am Hauweg in einen Mercedes ein. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Innenraum der in Nähe zur Tilingstraße abgestellten schwarzen Limousine und sah sich darin nach Wertgegenständen um. Ob er bei der Tat etwas mitnahm, ist momentan noch unklar. Wer in der betreffenden Nacht am Hauweg oder der Umgebung verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell