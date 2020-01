Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wechselfallenschwindel; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Beim Geldwechseln betrogen

Mit dem klassischen Wechselfallenschwindel waren zwei unbekannte Täter am Mittwoch in einem Geschäft in der Reutlinger Fußgängerzone erfolgreich. Die zwei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren betraten in den Kanzleistraße gegen 12.40 Uhr einen Laden, täuschten vor, dass sie Räucherstäbchen kaufen wollten und legten hierzu einen 100-Euro-Schein vor. Die Verkäuferin gab einen 50-Euro-Schein und den Rest in kleineren Scheinen und Münzgeld heraus. Dann ging es hin und her: Erst wollten die Täter eine andere Stückelung des Wechselgelds, dann machten sie den Kauf doch wieder rückgängig. Während einer Ware und Wechselgeld zurückgab, lenkte der andere die Verkäuferin ab, als sie den Hunderter wieder zurückgab. Erst als die beiden den Laden schon verlassen hatten, fiel auf, dass im zurückgegebenen Wechselgeld der 50-Euro-Schein fehlte. Von den Tätern, die vermutlich weiterhin mit der Masche unterwegs sein werden, fehlt noch jede Spur. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (ak)

Kirchheim (ES): Weiterer Einbruch in Wohnhaus

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.01.2020/12.09 Uhr

Am Mittwochmorgen ist ein weiterer Einbruch in ein Wohnhaus in Kirchheim gemeldet worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend durch den Garten zur Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Kitteneshalde. Dort schob er einen heruntergelassenen Rollladen hoch und hebelte die dahinterliegende Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlte der Einbrecher mehrere Schubladen und entwendete Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Einfamilienhaus in der nahegelegenen Alte Plochinger Steige besteht, muss noch ermittelt werden. (ms)

Haigerloch (ZAK): Auto überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen auf der L 360 zwischen Haigerloch und Owingen ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Landesstraße von Haigerloch herkommend unterwegs, als er im Bereich des Bahnübergangs auf der glatten Straße nach links von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen überschlug sich der Wagen, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt, wurde aber vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird. Er wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Albstadt (ZAK): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag, gegen 9.45 Uhr, im Stadtteil Ebingen entstanden. Aufgrund eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr, das mit Sondersignalen zu einem Brandmeldealarm nach Onstmettingen unterwegs war, musste ein 56-Jähriger mit seinem BMW im Tunnel in der Straße Langwatte abbremsen. Ein nachfolgender, 31 Jahre alter Lenker eines VW Phaeton bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Westtangententunnel vorübergehend geschlossen werden. Gegen elf Uhr war er wieder frei befahrbar. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), 07121/942-1104



Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell