POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Seniorin betrogen; Rauch im Eisstadion

Vorrang missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Siemensstraße / Max-Planck-Straße ereignet hat. Eine 19-jährige Fahranfängerin war gegen 19.50 Uhr mit ihrem Seat auf der Siemensstraße von Orschelhagen herkommend unterwegs und wollte an der für sie Grün zeigenden Ampel nach links in die Max-Planck-Straße einbiegen. Dabei beachtete sie allerdings nicht, dass der Gegenverkehr ebenfalls Grün und somit Vorrang hatte. Ein entgegenkommender 55 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan hatte keinerlei Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die beiden Fahrer und eine 50-jährige Beifahrerin im VW unverletzt blieben, wurde eine 16 Jahre alte Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Der Seat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Lichtenstein (RT): Auto überschlagen

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste eine 20-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau war gegen 20.40 Uhr mit ihrem VW Fox auf der L 230 von Sonnenbühl-Genkingen in Richtung Engstingen unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Aufberg kam sie den polizeilichen Ermittlungen zufolge aufgrund eines Fahrfehlers auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Anschließend überschlug sich ihr Wagen an der Straßenböschung und blieb auf dem Dach liegen. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit etwa 5.000 Euro beziffert wird. Er wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt missachtet

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und kilometerlangen Rückstaus hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Klosterstraße in die B 312 / B 313 ereignet hat. Eine 57-Jährige war gegen 6.50 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Klosterstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße nach links in Richtung Ursulabergtunnel einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Sharan, der auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße in Richtung Unterhausen fuhr. Dessen 30-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai der Unfallverursacherin nach rechts abgewiesen und knallte in die Leitplanken. Während sich die Fahrerin und ihre 54-jährige Beifahrerin selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, fingen ausgelaufene Betriebsstoffe Feuer und setzten das Auto in Brand. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand zwar löschen, aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Die beiden Insassinnen des Hyundai wurden bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des VW wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden nachfolgend vom Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Leitplanken und der Fahrbahn kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrbahn musste anschließend aufwändig gereinigt und der Seitenstreifen aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe teilweise abgetragen werden. Die Bundesstraße war bis 11.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, bzw. einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Plochinger Steige ist ein Unbekannter am Dienstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 15.20 Uhr und 18.35 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte im Anschluss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten. Ein 36-Jähriger war um acht Uhr mit seinem VW Polo über den Gehweg auf die Wilhelmstraße eingefahren. Hierbei übersah er den dort fahrenden Mazda eines 28-Jährigen. Die Kollision war so heftig, dass der Mazda-Lenker leichte Verletzungen erlitt und der Wagen des Unfallverursachers abgeschleppt werden musste. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Seniorin Opfer von Enkeltrickbetrügern

Eine knapp 80 Jahre alte Seniorin aus Leinfelden-Echterdingen ist am Dienstag das Opfer von Enkeltrickbetrügern geworden. Gegen 12.45 Uhr bekam die Frau einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels, der ihr erzählte, einen Autounfall gehabt zu haben. Er müsse jetzt eine hohe Summe an Bargeld gegenüber der Versicherung vorweisen, damit er nicht seinen Führerschein verlieren würde. Das Geld würde die Großmutter im Anschluss wieder zurückbekommen. Die Seniorin ging daraufhin zur Bank, hob die vom Enkel genannte Summe ab und übergab das Geld einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Autowerkstatt. Ihn hatte der falsche Enkel zur Abholung geschickt. Der Abholer ist zirka 165 cm groß, hat einen dunklen Teint und schwarze, kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wernau (ES): Starke Rauchentwicklung im Eisstadion

Ein technischer Defekt an einer Eiskehrmaschine hat am Dienstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung im Wernauer Stadion und zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz nach 17 Uhr wurde über Notruf der Brand einer Eiskehrmaschine im Eisstadion gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten 15 Sportler ihren Trainingsbetrieb bereits abgebrochen und das Stadion verlassen. Ermittlungen ergaben, dass aufgrund eines technisches Defekts am Turbolader der Eiskehrmaschine das Betriebsöl des Fahrzeugs verbrannte und für die starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Ob an der Maschine ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Zwei Unfälle an derselben Einmündung

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstag kurz hintereinander an derselben Einmündung bei Erkenbrechtsweiler ereignet. Kurz nach elf Uhr wollte ein 49-Jähriger mit seinem Honda von der K 1244 auf die K 1262 abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 54 Jahre alten Mannes, der in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs war. Der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 9.000 Euro. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fiat ebenfalls auf der K 1244 vom Hohenneuffen herkommend an die Einmündung heran. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn rutschte er in die K 1262 hinein. Dewegen kam es zur Kollision mit dem VW Caddy eines 52 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge drehte sich der Fiat und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert und überschlagen

Auf schneebedeckter Fahrbahn hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, auf der Kreisstraße 1262 zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-Jähriger war mit seinem Pkw der Marke Ssangyong in Richtung Hülben unterwegs. Kurz nach dem Kieswerk kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw eines 18-Jährigen kollidierte. Der Pkw wurde nach dem Aufprall in den rechten Seitenstreifen abgewiesen, wo er sich überschlug. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Der Ssangyong, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (ak)

Bodelshausen (TÜ): Fußgänger angefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Bahnhofstraße / Bachgasse ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 55-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem Dacia auf der Bahnhofstraße in Richtung Tübinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Bachgasse übersah er, dass eine 21-jährige Fußgängerin den beschilderten und ausgeleuchteten Fußgängerüberweg von links nach rechts überqueren wollte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Die junge Frau wurde von dem Wagen ungebremst, frontal erfasst und über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn abgeworfen. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen. (cw)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen und in Unfallstelle gekracht

Gleich zwei Mal hat es am Dienstagabend auf der L 1208 zwischen Bebenhausen und Dettenhausen gekracht. Zunächst war ein 40-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße in Richtung Dettenhausen unterwegs, als er in einer Linkskurve auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam, ein Verkehrszeichen überfuhr und in den Straßengraben rutschte. Dabei erlitt er nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Gegen 22.14 Uhr, als die Bergungsmaßnahmen des verunfallten Toyotas an der durch Verkehrszeichen und einem Streifenwagen mit Blaulicht abgesicherten Unfallstelle im Gange waren, fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Ford in einer Fahrzeugkolonne an der Unfallstelle und an dem Streifenwagen vorbei. Kurz vor dem durch gelbe Rundumleuchten abgesicherten Abschleppfahrzeug kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach rechts auf den abgesperrten Fahrsteifen und fuhr halbseitig auf die abgesenkte Rampe des Abschleppers. Ihr Ford kippte zunächst auf die Seite, bevor er auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, der Sachschaden fiel mit geschätzten 20.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Ford musste anschließend ebenfalls abgeschleppt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Lenkerin bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine gestürzte Pedelec-Lenkerin am Mittwochvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 33-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec und Kinderanhänger, in dem sich ihr einjähriger Sohn befand, kurz vor neun Uhr die Roßbergstraße. Beim Linksabbiegen in die Lembergstraße rutschte der Frau in leichter Schräglage auf einer verreisten Stelle das Vorderrad weg. Daraufhin geriet das Fahrradgespann in Richtung Gehweg. Am Bordstein kippte das Pedelec um und die Frau stürzte zu Boden. Glücklicherweise blieb der Anhänger mit ihrem unverletzten Kind stehen. Die Schwerverletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Geislingen (ZAK): Von der Fahrbahn gerutscht

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 41-Jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters in der Nacht zum Mittwoch, kurz vor drei Uhr, auf der K 7128 verunglückt. Der Mann fuhr aus Geislingen kommend in Richtung Isingen, als er auf geschlossener Schneedecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunterrutschte. Der Ford beschädigte noch einen Zaun, bevor er mit einem Baum kollidierte und dort zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden dürfte über 6.000 Euro betragen. Um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Ford kümmerte sich der Fahrer in Eigenregie. (ak)

Albstadt (ZAK): Ins Schleudern geraten

Nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse hat am Dienstagnachmittag auf der L 433 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 35-Jähriger war auf der Meßstetter Steige in Richtung Albstadt unterwegs. Auf glatter Fahrbahn geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern und rutschte mit der linken Seite gegen die Front eines Audi A4 eines 24-Jährigen. Beide Fahrer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zirka 15.000 Euro. (ms)

